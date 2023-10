Eccellenza/B: Manduria rimonta Racale e resta al comando

Prima chance per il Manduria al 2’ con Espinar che calcia da fuori area. Il Racale di Calabuig si conferma squadra solida e spigolosa, ci prova subito di testa con Perticarari, Maraglino si supera e la sporca in corner.

I padroni di casa passano al minuto 12, tacco di Almeira in area che smarca Flordelmundo. Il numero otto del Racale la piazza in buca d’angolo. Nulla può Maraglino sulla conclusione precisa del calciatore del Racale. Il raddoppio arriva al 24’, Almeira calcia in porta, Maraglino si oppone, sulla ribattuta il più lesto di tutti è Perticarari che fa 2-0. Il nove di casa sembra blindare il risultato almeno nel primo tempo. Cavaliere al 35’ calcia in area, ma la sua girata è centrale. Racale a caccia del tris con un tiro da fuori di Gravina al 40’, sfera che esce di poco alla sinistra di Maraglino.



Nella ripresa Salvadore ridisegna il suo Manduria: dentro Cutrone per Dorini e opta per un 424 spregiudicato. All’11’ occasionissima per Munoz che supera l’avversario, ma sbilanciato non riesce a trovare la via della rete. Al 15’ ancora Munoz di testa centra il palo e poi Ferraris se la ritrova tra le mani. Aumenta il forcing del Manduria, Cavaliere trova il gol, rete poi annullata per carica al portiere. Al 20’ Maroto da fuori la riapre con un bel tiro dalla distanza. Sale il pressing biancoverde e al minuto 37 la riacciuffa l’uomo dei gol pesanti: Dani Munoz, pesca la terza rete consecutiva, dopo un batti e ribatti in area di rigore fa 2-2.

Il Manduria resta in testa alla classifica con 16 punti, davanti all’Ugento (15) che ha stravinto lo scontro diretto con il Massafra per 4-0. Giovedì si torna in campo, in trasferta ad Otranto, per la gara di ritorno del secondo turno di coppa Italia.

ATLETICO RACALE-MANDURIA 2-2

Atletico Racale: Ferraris, Manca, Fabiani, Millessi Perez, Pizzi, Blanco (30’st Chirivì), Pennetta, Flordelmundo, Perticarari, Almeira, (18’ Dantraccioli), Gravina. Panchina: De Donno, My, Parlati, Caputo, Carrino, Castellaneta, Quarta, All. Calabuig

Manduria: Maraglino, Dorini (1’st Cutrone), Aquaro ( 9’st Cicerello), Bocchino, Rapio, Maroto, Linares, Quarta, Espinar (44’ st Lopez), Munoz, Cavaliere. Panchina: Salvadore, Zecca, Scardia, Tondi, Argese, Signorelli. All. Salvadore.

Ammoniti: Quarta (M), Perez (AR), Maraglino (M), Rapio (M).

