Eccellenza/B: Manduria, Munoz e Quarta stendono San Pietro Vernotico

Il Manduria va di fretta, chiude la pratica San Pietro Vernotico nel primo tempo e resta in vetta. I biancoverdi consolidano il primato nell’anticipo della dodicesima giornata vincendo al comunale di Leverano con due gol nella prima frazione: apre Munoz su calcio piazzato, raddoppia Quarta al culmine di un’azione personale (0-2 finale). In attesa delle altre gare, i messapici allungano in classifica e vanno a più cinque dal duo Ugento-Brilla Campi.

Salvadore opta per il 4-3-1-2, Quarta trequartista a supporto del tandem Munoz-Cavaliere. In panchina Espinar e Linares. Al 17’ ci prova Quarta dai 25 metri con un tiro insidioso respinto dall’estremo difensore del San Pietro Vernotico. Al 20’ il Manduria passa in vantaggio: punizione di Munoz, parabola deviata dalla barriera che si insacca in rete. Alla mezz’ora conclusione al veleno di Rapio della distanza, la sfera si abbassa e sibila a fin di palo. Al 35’ combinazione Munoz-Cavaliere in area di rigore, ma sul momento del tap-in finale, Cassano devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, azione personale di Quarta che calcia dal limite dell’area e fa 2-0 per il Manduria al 37’.

Il San Pietro risponde subito con Pendinelli, Maraglino la sporca in angolo. Al 40’ ancora la squadra di casa con Manta che calcia in area col mancino, ma il portiere biancoverde si mette ancora di traverso.

Nella ripresa comincia la battaglia personale di Cavaliere con il gol. Biancoverdi vicinissimi al tris al minuto 6: punizione nei pressi della lunetta proprio di Cavaliere che centra il palo interno, poi la sfera attraversa tutto lo specchio della porta ed esce. Al 9’ Cavaliere trova la via della rete, realizzazione non convalidata per la posizione irregolare di Munoz. Al 16’ altra punizione dal limite con Munoz, ma De Luca neutralizza senza problemi.

Nuovo tentativo di Cavaliere, ma ancora De Luca che ripiega in calcio d’angolo da distanza ravvicinata. Al 27’ sempre il nove manduriano a tu per tu con De Luca, non riesce a trasformare, con il numero uno di casa sempre protagonista.

Al minuto 39’ Cicerello si invola sulla corsia di destra, serve Espinar in area, ma il trequartista spagnolo spara alto. L’ultimo tentativo è proprio dal centrocampista del Manduria che dalla distanza impensierisce nuovamente De Luca. Il Manduria viaggia spedito e centra il nono successo in campionato, da solo in vetta a quota 29. Giovedì si torna in campo per la semifinale di coppa Italia con il Massafra.

San Pietro Vernotico-Manduria 0-2

Reti: 20’ pt Munoz, 37’ pt Quarta

San Pietro Vernotico: De Luca, Fina, Solimeno, Pendinelli (30’ st Politi), Medico, Cassano, Manta, Santoro, Milosavljevic, Taveri (7’ Negro), Manta. Panchina: Russo, Piccinni, Cohen, Deluca, Rocco, Menga, Giangrande. All. Sardelli.

Manduria: Maraglino, Cicerello, Aquaro, D’Aiello, Rapio, (13’st Dorini), Cutrone (13’st Tondi), Castro (23’ Linares), Maroto, Quarta (23’ Espinar), Munoz (44’ st Zecca), Cavaliere. Panchina: Coletta, Salvadore, Zecca, Scardia, Massimo.

Ammoniti: Pendinelli (SPV), Rapio (M).

