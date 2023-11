Eccellenza/A: UC Bisceglie alla prova San Marco per rimanere capolista

Una partita piena di insidie quella che attende l’Unione Bisceglie nell’ultima casalinga del girone d’andata del Campionato di Eccellenza 23/24, valevole per la dodicesima giornata. A tentare lo sgambetto al Di Liddo ci sarà un San Marco molto in forma. Infatti la squadra del presidente Aniello Calabrese, attualmente a 13 punti, è reduce da tre risultati utili consecutivi e due importanti vittorie nelle ultime due (con Bisceglie 1913 e Molfetta Sportiva) che ne hanno rilanciato le ambizioni. Mister Marcello Iannacone dovrà fare a meno degli indisponibili Menicozzo, Silvestri, Iannacone, oltre allo squalificato Fiorentino.

Gli azzurri di mister Monopoli, che recupera lo squalificato Talin, avrà voglia di bissare il successo esterno con il Borgorosso che li ha portati in cima alla classifica in solitaria. Unici indisponibili per il match i lungodegenti Monopoli e Farinola. Bufi e compagni sono carichi di entusiasmo per concludere questo Novembre mantenendo l’imbattibilità casalinga e continuare la corsa verso il piazzamento playoff obiettivo dichiarato dei patron Pedone.

Le statistiche nella passata stagione hanno sorriso all’Unione vincente sia al “Di Liddo” (con un rotondo 5-1) che al “Parisi” (1-3). Ex di giornata l’attaccante Matteo Triggiani, in azzurro nella stagione 2018/2019.

La gara sarà arbitrata da Alessio Casula di Taranto, mentre gli assistenti saranno Matteo Marcello Minerba e Filippo Alfieri della sezione di Lecce.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp