Bari-Venezia 0-3: la sintesi del match

Il Bari affonda (0-3) al San Nicola davanti a oltre 16mila spettatori al cospetto del Venezia, che ora ha raggiunto il Parma in vetta: senza Diaw (sostituito da Aramu), la squadra di Marino non punge e subisce alla mezz’ora il vantaggio dei veneti con Pierini. La reazione dei padroni di casa è volitiva, ma poco concreta. Nel finale, l’undici di Vanoli deborda mettendo a segno altre due reti con Tessmann (90’) e Dembele (97’). Il ritorno negli spogliatoi del Bari è stato salutato dai fischi della Curva Nord: la tifoseria ora spera in un intervento concreto della società per rinforzare la rosa nel mercato di riparazione. PER LA SINTESI, CLICCA QUI.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp