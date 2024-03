Eccellenza/B, Manduria-Maglie 2-0: Marsili disegna, Ristovski chiude

Arrivano tre punti importanti in chiave classifica per la squadra di mister Carrozza che ritrova il secondo posto in campionato, dietro alla capolista Ugento. Accade tutto nella seconda metà della ripresa, i messapici si scrollano di dosso la pressione e lasciano alle spalle la brutta prestazione di Massafra.

Mister Carrozza conferma il 352 con Ancora e Salatino davanti. In mediana Castro, Marsili e Ungredda. Prima occasione per il Manduria al 6’ proprio con Castro che si invola verso la porta, poi serve Ancora: il tiro del numero settantasette biancoverde viene sporcato in angolo da Lovecchio. All’11 punizione laterale di Marsili, interviene D’Aiello che spedisce alto sopra la traversa.

Spinge ancora il Manduria e va nuovamente alla conclusione dalla distanza con Maroto: Lovecchio ci mette i pugni e tiene la porta inviolata. Il Maglie alla mezz’ora approfitta di un errore di Rapio in impostazione, Sène si invola verso la porta, Maraglino gli sbarra la strada e mette in angolo. Al 33’ è Marsili a provarci dai 30 metri su calcio piazzato, ma la sua conclusione è fuori dallo specchio della porta. Il Manduria sfiora il vantaggio al 40’ con Ancora, la sua conclusione si stampa sul palo esterno. Al 47’ Cicerello serve nel cuore dell’area Salatino che non trova la deviazione vincente, a pochi passi dalla porta.

In avvio di ripresa ci prova timidamente il Manduria, prima con Ancora e poi con Salatino con una conclusione dal limite. E’ sempre Cicerello l’uomo in più sulla corsia laterale, al 9’ proprio da un suo cross nasce un’altra chance per Salatino, ma il tiro è debole e centrale. Al 16’ occasione degna di nota per il Maglie, sul colpo di testa di Sprovidieri è nuovamente Maraglino a prendersi la scena.

Al minuto 33’ il Manduria passa su un calcio piazzato nei pressi della lunetta: Marsili la piazza sopra alla barriera e fa 1-0. Il raddoppio arriva al 37’ ad opera di Ristovski, che su un cross preciso di Maroto si inserisce e deposita in rete. E’ il secondo gol stagionale per il centrocampista serbo. Illuminante però il cambio gioco di Quarta in avvio di azione. Nel finale chance per Lorusso davanti al portiere che sciupa la rete del potenziale tris. I biancoverdi tornano alla vittoria in campionato dopo la debacle di Massafra.

Prossimo appuntamento mercoledì 13 marzo per il ritorno dei quarti finale di coppa Italia (fase nazionale) al “Falcone – Borsellino” di Paternò. Servirà una vittoria o un pari con gol per accedere alle semifinali.

MANDURIA-MESAGNE 2-0

Ug Manduria: Maraglino, Rapio, D’Aiello, Bocchino; Marsili, Cicerello, (18’st Ristovski) Maroto, (45’st Salvemini), Castro, Ungredda, (18’st Dorini) Ancora, (18’st Lorusso) Salatino, (35’st Quarta). A disp: Coletta, Nestola, Plecic, Zecca. All. Carrozza.

Maglie: Lovecchio, Conte, (28’st Chiri) Amato, Palma, Salvucci, Rantuccio, Sprovidieri, Falzetta, (47’st Tamborrino G) Sène, Gallo, Albano. A disp: Marchionna, Chiri, De Carlo, Tamborrino A, Piscopa, Montagna, Grilmaldi, Potenza. All. Pero.

Arbitro: Daniele Chindamo della sezione di Como

Ammoniti: D’Aiello (Man), Marsili (Man), Sené (Mag), Falzetta (Mag), Cicerello (Man), Rapio (Man).

