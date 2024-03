Picerno, Longo: ‘Col Monterosi per unire prestazione e risultato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Da ogni crisi nasce un’opportunità. È quanto emerge dalle parole di Emilio Longo, tecnico del Picerno, in merito al recente cammino della sua squadra, reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite: “In questi momenti servono determinazione e leggerezza. Nel corso di questa fase del campionato le partite diminuiscono e ogni gara nasconde un coefficiente di difficoltà elevato. Ho sempre detto di non guardare la classifica ma ad un certo punto era diventato difficile non farlo. Per costruire grandi cose, però, serve la giusta mentalità e saper vivere al meglio le pressioni. Dobbiamo cercare di eccellere, unendo le prestazioni ai risultati. Questo percorso, inoltre, è ideale per rafforzare il club dal punto di vista mentale”.

I lucani proveranno a tornare al successo contro il Monterosi, a quasi un mese di distanza dagli ultimi tre punti: “Affronteremo una squadra diversa rispetto all’andata. Il Monterosi ha effettuato tanti investimenti e se il campionato fosse partito nel girone di ritorno sarebbe in una buonissima posizione di classifica. I nostri avversari hanno dato del filo da torcere a tutte le compagini, sono molto bravi sui calci piazzati ma cercheremo di concederne pochi”, ha ammesso Longo.

