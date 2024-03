Eccellenza/B, Manduria: Carrozza ‘Proviamo a vincerle tutte’

Giornata numero 23, quattro partite al termine della regular season. Il Manduria ospita il Maglie al Dimitri e punta a ritrovare la vittoria dopo la pesante debacle di Massafra. Nel mezzo la separazione dal tecnico Andrea Salvadore e l’andata dei quarti di coppa Italia (fase nazionale) con il Paternò. Tutto nel giro di pochi giorni. E’ stata la prima panchina con i messapici per mister Alessandro Carrozza, l’ex allenatore del Gallipoli ha debuttato con un pareggio contro la formazione siciliana.

A margine della rifinitura del sabato mattina, ha parlato l’allenatore biancoverde. Non convocati Cavaliere, Aquaro e D’Ettorre. Quarta è in lista, ma si è allenato poco in settimana, pertanto la sua situazione verrà valutata in prossimità della gara. “Quarta è convocato. Il suo impiego? Presto per dirlo, in corso d’opera vedremo.”

Il Maglie è quartultimo in campionato e con 42 gol subiti è la seconda peggior difesa dell’intero torneo. Fatta eccezione per la vittoria maturata a tavolino con il Massafra, il successo sul campo manca per il salentini dal 3 dicembre, contro il San Pietro Vernotico.

“Il Maglie è una squadra che ha fame di punti, non verranno qui per fare una passeggiata. Può essere una gara trappola, ma dipende sempre da noi. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ripartire dalla partita con il Paternò. Abbiamo dimostrato di avere una solidità difensiva importante, ho trovato una squadra ben allenata, è un gruppo esperto e forte, quando parli basta poco per entrare in sintonia con i ragazzi. E questo è certamente un vantaggio. L’ambiente è sereno, sappiamo bene che può essere un appuntamento facile sulla carta, noi abbiamo l’obbligo di stare dentro la forbice Playoff. L’obiettivo è vincerle tutte da qui alla fine”.

Calcio d’inizio, domenica ore 15:00 al Dimitri di Manduria.

