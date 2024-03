Eccellenza/A, UC Bisceglie: battere Corato per sognare ancora i playoff

Archiviata la netta vittoria interna ai danni del Real Siti e la contestuale sconfitta a Polignano del Molfetta Calcio, l’Unione Calcio Bisceglie ora ha una sola opzione per sperare ancora nell’obiettivo playoff: vincerle tutte e sperare in un passo falso della capolista.

Per gli uomini del tecnico azzurro Angelo Monopoli il secco 3-0 con cui hanno regolato la squadra foggiana è stata una bella risposta che ha chiuso il periodo negativo di febbraio. In gran spolvero sono stati i marcatori Talin, Amoroso e Vitale che, insieme al rientrante Bufi, dovranno guidare gli azzurri verso il traguardo finale. Non sarà della gara il centrocampista Stella squalificato per un turno.

Per i neroverdi il match può rappresentare la possibilità di allontanarsi dal terzultimo posto occupato dalla Virtus Mola (attualmente a -3 dal Corato) e l’opportunità di trovare il miglior piazzamento in ottica playout. Per i ragazzi di mister Diaw Doudou, attualmente al nono posto in classifica con 29 punti, 2 vittorie consecutive nelle ultime due gare con San Marco (1-0) e Molfetta Sportiva (0-11).

Nella partita del girone di andata al “Di Liddo” si impose per 3-1 l’Unione grazie alle marcature di Diomandè (ex di turno insieme a Mbaye), Saani e Lanzone.

La partita, con fischio d’inizio domenica 10 marzo alle ore 15, vedrà la terna arbitrale proveniente tutta dalla sezione di Foggia e composta da Fabrizio Consales, assistito da Francesco Di Muzio e Andrea Rizzi.

