Capuano: ‘Penalizzazione una bomba atomica, squadra lotterà più di prima’

Prima conferenza stampa di Eziolino Capuano dopo la penalizzazione di 4 punti inflitta al Taranto. “La notizia è esplosa nello spogliatoio come una bomba atomica: nessuno, io in primis, se l’aspettava. Sapevo di questa situazione, ma pensavo a 1 solo punto, non 4“, ha detto il tecnico.

”Più incazzati di prima”. Mi occupo del campo e non conoscevo la situazione. Inutile prenderci in giro, sono un uomo ferito come tutta la squadra, che è arrabbiata in senso positivo ed è pronta a lottare su ogni campo e su ogni palla più di prima. La squadra è incazzatissima e vuole recuperare questi punti, che, sono convinto, ci verranno restituiti. Questa penalizzazione non ha fatto piacere a nessuno, ma sono fiducioso perché come avvocato abbiamo un top player”.

Premio per Castellammare: “Non ho mai detto una bugia, il sottoscritto e il gruppo squadra hanno percepito tutte le spettanze, ci è stato pagato anche il premio partita per il successo con la Virtus Francavilla e ora ne abbiamo un altro per Castellammare, che il presidente ci ha portato nello spogliatoio proprio nel giorno della sentenza. Ripeto, la notizia è esplosa come una bomba atomica, ma abbiamo anche voglia di riprenderci tutto”.

Appello ai tifosi: “La delusione è normale: ai tifosi chiedo di attendere, il loro stato d’animo è comprensibile, ma a noi non è mai mancato nulla”.

CALCIO GIOCATO

Poi il calcio giocato, il Taranto lunedi sera affronterà la capolista Juve Stabia, la gara si giocherà a porte chiuse per disposizione del Cams, a causa di disordini avvenuti nel post gara di Juve Stabia – Casertana.

Si parte dalle assenze: “Ferrara non partirà, non ha recuperato dopo l’infortunio a Torre del Greco, Mastromonaco potrebbe essere convocato. Non ci sarà neanche il centrocampista Ladinetti, influenzato”.

