Lecce-Verona, Folorunsho fa gol ed esulta mostrando la “cresta”

Lo scontro diretto con protagonisti al “Via del Mare” Lecce ed Hellas Verona sta vedendo all’intervallo la formazione ospite in vantaggio nel parziale per un gol a zero. Ad aprire le marcature, dopo 17 minuti, ci ha pensato Michael Folorunsho. Il centrocampista gialloblù non ha dimenticato i suoi recenti trascorsi biancorossi esultando sotto lo spicchio dedicato ai sostenitori ospiti simulando con la mano destra una cresta, facilmente riconducibile al Gallo, simbolo del Bari, eterno rivale proprio del Lecce.

