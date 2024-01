Eccellenza/B: La dirigenza del Manduria ritira le dimissioni

Dopo un’accurata riflessione maturata in queste ore e, in virtù dei numerosi messaggi di solidarietà ricevuti, la dirigenza ha deciso di ritirare le dimissioni in blocco e di proseguire il progetto Manduria con immutato impegno e dedizione. E’ una linea condivisa dal presidente e da tutti i soci, un atto dovuto nei confronti della città in un momento chiave della stagione. Un nuovo inizio che ci proietta verso i prossimi appuntamenti in coppa e in campionato. Insieme.

