2a Categoria, presidente del Soccer Stornara in campo a 73 anni

Nonostante i suoi 73 anni, Sebastiano Posillipo ha dimostrato che la passione per il calcio non ha età. Nell’ultima partita tra Soccer Stornara ed Elce Deliceto, del girone A del campionato di Seconda Categoria pugliese, Posillipo ha stupito tutti entrando in campo al 41° minuto del secondo tempo, quando il risultato era 5-2 a favore dei padroni di casa.

Per il classe 1951, Presidente e centrocampista della Soccer Stornara, è stato l’esordio in campionato, ma in questa stagione era già sceso in campo lo scorso 29 novembre nell’incontro di Coppa Puglia contro il Real Zapponeta, coronando il sogno di giocare assieme al giovanissimo nipote. La gara è terminata con il risultato di 4-4, che ha valso il passaggio del turno per lo Stornara.

Durante un’intervista, Posillipo ha dichiarato: “Ho chiesto al mister della squadra se potevo giocare. Ho ancora la voglia di essere in campo, è la mia passione. Sono sicuro di potercela fare per almeno un altro paio d’anni. Mi sento in forma e pronto ad affrontare questa sfida.

