Calcio C/F, Molfetta cade nello scontro diretto con la Salernitana

Inizia con una sconfitta esterna il 2024 delle ragazze della Molfetta Calcio. La Salernitana fa suo uno degli scontri diretti in chiave salvezza e allunga sulle dirette concorrenti in zona play out. Non è bastato il gol all’esordio di Penelope Riboldi, ottima la sua prestazione in campo per tutti i novanta minuti, che illude le biancorosse all’inizio della ripresa.

Le campane rispondono immediatamente e, dopo pochi minuti, trovano la rete del pari. Il sogno del primo punto in trasferta svanisce al 24’ della ripresa, quando Olivieri si invola e di potenza scavalca Stella e depone la rete per il momentaneo 2-1. Il Molfetta crea ma non riesce a trovare il gol del pareggio e al tempo stesso argina la squadra campana che cerca di chiudere la partita.

Proprio la Salernitana in pieno recupero trova la rete del definitivo 3-1 ancora con Oliveri, doppietta per lei, brava a raccogliere la respinta del portiere biancorosso sul tiro precedente. Nei primi 45 minuti le due squadre si sono equiparate con veloci capovolgimenti di fronte ma, è il Molfetta ad avere l’occasione più ghiotta con Fiore, quando, sul finire della prima frazione, su punizione indirizza la sfera all’angolino: il numero uno della Salernitana riesce ad intercettare con un intervento straordinario mandando la sfera in angolo.

Nella ripresa arriva il gol dell’esordiente Riboldi che sfrutta un assist servito da Sgaramella, pallonetto e palla alle spalle dell’estremo difensore campano. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla sul secondo palo dove, ben appostata, Apicella sigla il pareggio. Il resto è cronaca già descritta, dove va sottolineata la buona prova di Silvia Stella decisiva in più di un’occasione e in grande crescita in questo scorcio di stagione.

La Molfetta Calcio Femminile è attesa da 180 minuti importanti che la separano dal primo giro di boa del torneo di serie C. Le biancorosse sono attese dalla partita interna con il Trastevere, seconda forza del torneo, al “Poli” e poi in trasferta a Roma, contro il Grifone, diretta concorrente alla salvezza diretta.

Salernitana 1919 Woman – Molfetta Calcio: 3-1 (0-0)

Marcatori: 2 st Riboldi (M), 5 st Apicella (S), 24 st e 46 st Olivieri (S).

Salernitana 1919 Woman: Pascale, Faliventi, Cuomo (dal 48 st Mercede), Olivieri (dal 48 st Donnaruma), Colonnese, Sorrentino (dal 18 st Apadula), Ferrentino, Apicella, Cozzolino, Piccolo, Sabatino. All. De Risi. In Panchina: Fusco, Cirillo, Cicchetti, Marino, Di Santi, Genovese.

Molfetta Calcio: Stella, Di Grumo, Ladisa, Cantatore (dal 42 st Capriati), Lippolis, Fiore, Cimadomo ( dal 8 st Rotondo), Ripoldi, Pellegrini, Sgaramella, Petruzzella. All. Bergt. In Panchina: Lerario, Lamartina, De Musso, Messina, Carrante, Alfonso.

Arbitro: Di Palma di Casino. Assistenti: Di Meglio e Savino di Napoli.

Ammoniti: Sorrentino (S), Fiore e Pellegrini (M).

