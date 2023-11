Eccellenza/B: Antonio Germano nuovo allenatore del Mesagne

Antonio Germano è il nuovo allenatore del Mesagne.

Il neo tecnico vanta una importante carriera come calciatore in Serie C, ma ha esordito in A con l’Avellino. Da allenatore ha guidato Acireale, Ragusa, Gallipoli, Palmese oltre a esperienze all’estero nei campionati professionistici di Ucraina e Malta. Ha ha allenato anche l’Atletico Lazio, Cotronei, Roggiano, Scalea, Corigliano, Luzzese, Civitavecchia e Sansovino.

Germano non è l’unica novità: il presidente Todisco ha ingaggiato Gianluca Greco, che ricoprirà il ruolo di consulente di mercato, e Alessandro De Rose nel ruolo di responsabile dell’Area Tecnica

Allenatore in seconda resta Mino Semeraro, tecnico molto preparato e stimato sia dai giocatori che dalla società, che aver guidato la squadra in un momento delicato e di cambiamento della stagione.

