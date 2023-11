Calcio: morto Giorgio Veneri, portò il Casarano in Serie C1

Il calcio piange Giorgio Veneri, scomparso a Crema a 84 anni. Apprezzato uomo di calcio, ha lasciato il segno anche in Puglia conquistando la promozione in Serie C1 con il Casarano nella stagione 1987/88. Da calciatore crebbe nelle giovanili del Mantova, città in cui è nato, per poi militare nelle file di Atalanta e Como.

Fedelissimo da calciatore, è stato un giramondo da allenatore, carriera che ha cominciato nel 1976. Ha allenato Pergocrema (debutto in Serie C), Derthona, Fanfulla (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C), Mantova, Casarano, Spal, Legnano e Fiorenzuola, Prato e Leffe. Nel 1998 ha affiancato l’ex barese David Platt (sprovvisto di patentino) sulla panchina della Sampdoria, in Serie A, dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Al termine di un triennio al Fanfulla di Lodi come direttore sportivo, dal 2002 ha guidato la nazionale italiana Under 20 di Serie C.

Nell’estate del 2012 si è ritirato definitivamente dopo aver collezionato oltre 700 panchine professionistiche e conquistato cinque promozioni dalla Serie C2 alla C1 con Pergocrema, Fanfulla, Mantova, Casarano e Fiorenzuola.

