Eccellenza/B: Al Novoli basta un tempo per sbancare Otranto

Sconfitta all’esordio per il Città di Otranto. Comincia male il campionato della compagine biancazzurra che esce sconfitta al termine della prima gara disputata sull’erba artificiale del “Nachira”: 1-2 il finale a favore del Novoli guidato in panchina da Andrea Manco, ex tecnico idruntino.

Privo di Tourè in avanti e con qualche calciatore a scartamento ridotto, Graziano Tartaglia presenta dal primo minuto in mediana Sandro Medaglia, argentino ex Avetrana e Matino tesserato nei giorni scorsi.

L’avvio è di marca ospite, Delgado impegna in maniera severa Caroppo bravo nella deviazione. I locali faticano a entrare in partita, il Novoli insiste e trova il vantaggio al 19’.

L’Otranto perde una palla sanguinosa in mediana, palla a sinistra per Romano che entra in area e scarica di forza in porta. Avanti di una rete, i rossoblù in trasferta tengono a bada la reazione dei padroni di casa che si materializza, del resto, soltanto al 38’: la punizione dal limite di Gallo è insidiosa ma centrale, Bibba non si fida e mette in angolo. La prima frazione si chiude con la seconda marcatura novolese. Corre il minuto 40’ quando Delgado controlla palla al limite e di destro trova il pertugio per infilare Caroppo.

A inizio ripresa, Tartaglia mette in campo Villani ma la scossa biancazzurra tarda ad arrivare. È anzi il numero uno di casa a essere attento su almeno un paio di conclusioni avversarie che lo impegnano in maniera severa. Nell’ultimo quarto di partita il Città di Otranto butta il cuore oltre l’ostacolo alla ricerca di una disperata rimonta. Villani gioca palla sulla sinistra, punta l’area di rigore e serve al centro per l’accorrente Cortese che infila sul secondo palo e riapre il match. Nei minuti finali l’Otranto è ancora pericoloso con Signore e va vicino al palo. Su palla da fermo dalla destra il difensore centrale svetta di testa, la palla esce di poco alla destra del portiere avversario. Sui titoli di coda c’è ancora tempo per un colpo di testa di Caroppo che va nei 16 metri avversari sull’ultimo calcio di punizione dalla sinistra di Medaglia.

Domenica prossima prima trasferta della stagione sul campo del Ginosa, prima però c’è l’impegno di Coppa Italia in casa del Brilla Campi: giovedì c’è da difendere il 2-1 dell’andata.

OTRANTO-NOVOLI 1-2

RETI: 19’ Romano (N), 39’ Delgado (N), 81’ Cortese (O).

OTRANTO: Caroppo, Angelini (4’st Greco), Plevi, Medaglia, Signore, Cisternino, Valentini, Mariano (K) (28’st Cortese), Trovè, Gallo (43’st Filippo), Nicolazzo (1’st Villani). Panchina: Ruggeri, Piccinno, Rollo, Aprile. All. Tartaglia.

NOVOLI: Bibba, D’Andria, Giannotti, Calò, Jammeh, Gomez, Garnica, De Blasi, An. Marchionna (40’st Trofo), Romano, Delgado (K). Panchina: Al. Marchionna, Faggiano, Quarta, Lorenzo, Saracino, Campilongo, Versienti, Leuzzi. All. Manco.

ARBITRO: Marco Lombardo di Brindisi. ASSISTENTI: Domenico Nasca di Barletta e Francesco Dimonte di Barletta.

AMMONITI: Marchionna (N); Signore, Valentini, Gallo, Cortese (O).

CALCI D’ANGOLO: 5-3 per il Novoli. RECUPERO: 1’pt; 4’st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp