Eccellenza/B: Brilla Campi-Ginosa 2-1, decide la doppietta di Poleti

Inizia male il campionato per il Ginosa, che esce sconfitto di misura sul neutro di Cavallino con il Brilla Campi. Eppure, guardando il primo tempo in cui i biancazzurri hanno creato diverse occasioni nitide da rete, nessuno avrebbe immaginato a un epilogo negativo. Quando poi ci si mette la sfortuna e una rete evidente non concessa agli ospiti (palla oltre la linea di porta) per una svista arbitrale con complicità dell’assistente, significa che non è giornata.

Prima frazione meglio interpretata dagli uomini di Pizzulli che meritavano qualcosa in più. Al minuto 8 pericolosi i padroni di casa con C. Poleti il cui tocco ravvicinato costringe Pizzaleo a rifugiarsi in angolo. Al 16’ occasione nitida per il Ginosa: imbucata intelligente di Genchi che pesca in area Richella, la cui conclusione chirurgica ravvicinata trova Laghezza in vena di prodezze.

Passano tre minuti (19’) ed ecco la clamorosa svista di arbitro e assistente: sugli sviluppi di un angolo, Genchi rimette al centro dove Chiochia incorna sottomisura con la sfera che varca la linea di porta prima che Caravaglio respinga la palla, come si evince anche dalle immagini. A nulla servono le proteste dei biancazzurri, il cui episodio avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

I padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi ma al 28’, su palla inattiva, sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un calcio piazzato sull’out destro, la palla giunge in area dove l’ultima spizzicata di C. Poleti risulta vincente, con la sfera che incoccia sul palo interno e termina nel sacco, dopo essere carambolata su un difensore ginosino.

Gli ospiti ripartono a testa bassa e al 40’ trovano il meritato pari con Camporeale che approfitta di una carambola favorevole e supera Laghezza in uscita con “cucchiaio” delizioso. La ripresa vede i biancazzurri determinati nei primi dieci minuti, ma poi calano alla distanza. Al 1’ Pinto inventa un tiro-cross dalla destra con la sfera che accarezza il palo alla sinistra di Laghezza, mentre al 7’ Genchi raccoglie un invito in profondità e tenta un pallonetto, vedendo l’estremo difensore leggermente fuori dai pali, con poca fortuna.

Al 13’ il Brilla Campi mette nuovamente la freccia: palla persa da Chiochia nella propria metà-campo e ripartenza dei padroni di casa con A. Poleti che scarica una conclusione velenosa dal limite con la sfera che si infila alle spalle di un sorpreso Pizzaleo.

Gli uomini del tecnico Pizzulli cercano di reagire ed al 21’ Partipilo imbecca, con una parabola millimetrica, Genchi che dal vertice sinistro dell’area scocca un tiro maligno che sorvola di un palmo il montante. Al 35’ padroni di casa pericolosi su ripartenza con Marti, la cui conclusione ravvicinata trova un attento Pizzaleo a respingere in angolo.

Il forcing finale dei biancazzurri non produce i frutti sperati e si ritorna a casa con un pugno di mosche. Adesso testa a giovedì nel ritorno di Coppa allo stadio “Italia” contro il Massafra per rialzare subito la testa con l’intento di passare il turno, mentre domenica è atteso il riscatto al “Miani” contro l’Otranto centrare i primi tre punti. (Di Domenico Ranaldo)

BRILLA CAMPI-GINOSA 2–1

RETI: pt 28’ C. Poleti (BC), 40’ Camporeale (G); st 13’ A. Poleti (BC).

BRILLA CAMPI: Laghezza, Spedicato, Litti, Iaia, Carrozzo, A. Poleti (29’ st Narducci), Olibardi, Caravaglio, Facecchia, Marti, C. Poleti. Panchina: De Matteis, Fontanella, Maniglia, De Ventura, Carlucci, Pascali, Schiavone, Della Giorgia. All. Buono.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti (31’ st Fede), Palmisano (11’ st Labarile), Partipilo, Chiochia, Pinto, Lovecchio (43’ st Valenza), Camporeale (31’ st Verdano), Genchi, Richella (41’ st Dell’Orco), Gatto. Panchina: Casamassima, Sergio, Gallitelli, Avantaggiato. All. V. Pizzulli.

ARBITRO: Riccardo Teodoli di Aprilia. Assistenti: Alberto Labarile e Luca De Gaetanis di Brindisi.

Ammoniti: Olibardi e Iaia (BC), Cimmarusti, Partipilo, Chiochia e Gatto (G).

Espulso: al 47’ st Chiochia (G) per somma di ammonizioni.

