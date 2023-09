Eccellenza/A: Bisceglie sprecone, la stracittadina va all’Unione

È un avvio di stagione complicato per il Bisceglie. Dopo lo stop in Coppa di domenica scorsa contro il Corato, anche nell’esordio in campionato arriva un passo falso nella stracittadina con l’Unione Calcio disputata al “Di Liddo”, impianto che dopo circa mezzo secolo è tornato daccapo ad ospitare una gara ufficiale della squadra nerazzurro stellata (nella circostanza, com’è noto, in qualità di team ospite).

Amaro debutto sulla panchina del Bisceglie per Pino Di Meo, che al triplice fischio di Caldarulo non ha potuto far altro che rammaricarsi per le numerose opportunità da gol non concretizzate dai suoi ragazzi al cospetto di un avversario che, viceversa, ha saputo sfruttare con cinismo un errore individuale quasi al tramonto del primo tempo per incamerare i tre punti.

In avvio mister Di Meo opta per il 4-3-1-2, con Petitti a rimorchio dell’inedito tandem offensivo composto da Bonicelli e Kone, mentre in mediana capitan Stefanini è sostenuto ai fianchi da Kouame e Mangialardi. L’approccio alla sfida del Bisceglie è piuttosto aggressivo, con il primo tentativo al 12’ (soluzione tesa di Stefanini neutralizzata da Lullo). Al quarto d’ora Aprileimbecca dalle retrovie Kone, ma l’ivoriano non trova il guizzo vincente a tu per tu con l’estremo rivale.

Nel prosieguo il match vive una fase sostanzialmente equilibrata, quindi subito dopo la mezz’ora i nerazzurri provano ad accelerare. Al 31’ Bonicelliaddomestica la sfera dopo una serie di rimpalli difettando nella mira, tre minuti più tardi Petitti e Kone si producono in una pericolosa ripartenza vanificata da un eccesso di altruismo dello stesso Kone, che al momento di finalizzare indirizza al centro dell’area senza trovare la correzione di alcun compagno.

Corre il 36’ quando il pregevole destro a giro dal limite di Mangialardi timbra la traversa e termina sul fondo. L’estremo nerazzurro Addario è inoperoso fino al 42’, allorchè vola sulla sua destra per disinnescare il piazzato di Lanzone. Un minuto dopo, ecco il gol-partita: Saani si avventa sul pallone nel cuore dell’area dopo un disimpegno errato di Aprile e supera di precisione Addario da distanza ravvicinata.

Il duello tra Saani e Addario si ripresenta al 2’ della ripresa, ma questa volta Addario respinge d’istinto la zampata sottomisura del centravanti dell’Unione. Scampato il pericolo, si assiste al forcing pressoché costante dell’undici nerazzurro. Al minuto 8 il neo entrato Bonanno si ritrova solo dinanzi a Lullo dopo una topica della retroguardia avversaria, tuttavia calcia debolmente cestinando una ghiotta opportunità.

Allo scoccare dell’ora di gioco l’inzuccata di Bonicelli finisce a lato, mentre al 19’ Kone lascia partire una rasoiata che Lullo smanaccia in corner. Il numero uno dell’Unione Calcio è decisivo ancora con un paio di interventi su Bonicelli (34’) e Bonanno (43’), quindi l’ultima chance matura a tempo scaduto ancora con Bonicelli, il cui colpo di testa oltrepassa la traversa.

Per il Bisceglie s’impone un repentino cambio di rotta, a partire dal ritorno di Coppa Italia con il Corato in programma giovedì al “Ventura” con fischio d’inizio alle 18,00. A seguire i nerazzurri saranno attesi da due appuntamenti casalinghi di fila in campionato (domenica prossima con il Real Siti e il 24 settembre con lo Spinazzola).

UNIONE CALCIO-BISCEGLIE 1-0

RETE: 43’ pt Saani.

UNIONE CALCIO: G. Lullo, Di Pierro, Cascione (16’ st Stella), Bufi, Andriano, Talin, Lanzone (16’ st Petrignani), Diomande, Amoroso, Zinetti (25’ st Mbaye), Saani (30’ st Di Palma). Panchina: Di Bari, S. Lullo, A. G. Monopoli, Binetti, De Marco. All. A. Monopoli.

BISCEGLIE: Addario, Barletta, Morisco, Aprile (5’ st Sanchez), Rodriguez, Mangialardi (40’ st Napoli), Petitti (5’ st Bonanno), Kouame (32’ st Sisto), Bonicelli, Stefanini (5’ st Proietti), Kone. Panchina: Zinfollino, Marinelli, Cillo, Losapio. All. Di Meo.

ARBITRO: Caldarulo di Bari. ASSISTENTI: Di Muzio e Rizzi di Foggia.

Ammoniti: G. Lullo, Cascione, Talin, Diomande, Lullo, Petrignani e mister Monopoli per l’Unione Calcio; Aprile, Rodriguez, Mangialardi, Stefanini e Kone per il Bisceglie.

Recuperi: 3’ pt, 8’ st.

