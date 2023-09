Eccellenza/B: Manduria a valanga sull’Ostuni

Il Manduria parte forte e archivia la prima giornata di campionato senza problemi. A Ostuni Davide Cavaliere e Dani Espinar realizzano una tripletta a testa e si prendono con lode la copertina della domenica. Nonostante le defezioni del weekend, out per squalifica Quarta, Munoz e Aquaro, i biancoverdi conquistano i primi tre punti della stagione.

Il Manduria chiude la pratica già nel corso della prima frazione: Cavaliere indirizza la gara al minuto 13 e poi trova la rete del raddoppio dieci minuti dopo (23’). Nella ripresa il canovaccio non cambia, sale in cattedra Espinar che al 55’ fa 0 a 3. Cavaliere piazza il poker al minuto 65. Chiude i conti ancora Espinar, dal dischetto al 78’ e poi all’84 per lo 0-6 finale.

Prossimi appuntamenti

Il Manduria sarà impegnato giovedì 14 settembre per il ritorno del primo turno di coppa Italia, in casa contro il Novoli. Poi domenica 17 settembre nella gara interna con il Brilla Campi in campionato.

Le formazioni iniziali

Ostuni: Sibilio, Cardinale, Whliam, Cavallo, Milzi, Fiorentino, Di Maggio, De Sousa, La Regina, Miranda, Angelini. Panchina: Cimaglia, Casaldo, Spinelli, Spinelli, Quero, Quarta, Puzzovio.

Manduria: Maraglino, Cicerello, Bocchino, Lopez, Dorini, Linares, D’Ettorre, Tondi, Maroto, Espinar, Cavaliere. Panchina: Sestino, Salvadore, Cutrone, Rapio, Argese, Zecca, Fiammenghi, Taratino.

