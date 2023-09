Eccellenza/A: Molfetta e Lopez travolgono Corato con un poker

Parte subito forte il campionato di Eccellenza del Molfetta. Dopo il 7-0 in Coppa Italia regionale, il 4-0 al Corato che pure aveva fatto un’ottima impressione contro il Bisceglie. Protagonista assoluto per la squadra di Di Domenico è bomber Giuseppe Lopez, ma esaltante è stata la prova di tutto il collettivo.

Buona cornice di pubblico al Poli per un match disputato in notturna. Dopo 26 secondi proprio Lopez si divora il vantaggio, poi risponde per gli ospiti Fanelli con un tiro dalla distanza che impensierisce i biancorossi al 10′. Al 23′ il vantaggio: errato disimpegno difensivo, ne approfitta Lopez che gonfia la rete per l’1-0. Al 30′ Corato in dieci: rosso diretto a Cianci, brutto fallo su Stranieri.

Nella ripresa il Molfetta dilaga. Al 61′ il 2-0: prima il tiro respinto su Gelsi dal Corato, poi azione insistita che termina con la zampata ancora di Lopez. Al 74′ il tris dell’attaccante barese, bravo a trovare il pertugio giusto. Delizioso cioccolatino infine per il 4-0 che chiude la partita: progressione e pallonetto che trafigge Magnifico. È il 78′. Sfumato il ritorno in D, la società del presidente Bufi ha intenzione di ritrovarla sul campo. Corato invece da rivedere.

