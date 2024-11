Eccellenza, altri due rinforzi per il Molfetta

Il Molfetta Calcio ha comunicato il ritorno di Luca Romio, centrocampista classe 2003, per la stagione sportiva in corso, segnando un rientro nella squadra biancorossa dopo una parentesi allo Spinazzola nella seconda parte della scorsa stagione. Romio è una figura già nota ai tifosi, avendo esordito con il Molfetta in Serie D nella stagione 2021/22, dove ha collezionato 17 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Nel 2022/23 è stato confermato nella stessa categoria, aggiungendo al suo bottino 17 presenze, 1 rete e una partecipazione decisiva al play-out contro il Gravina. Nella scorsa stagione, in Eccellenza, Romio ha contribuito con 4 presenze e 1 gol in campionato e 2 apparizioni in Coppa Italia, portando a 43 le sue presenze complessive con la maglia del Molfetta e siglando due reti. Ora, sotto la guida di mister Traversa, Romio si è già unito al gruppo e sarà disponibile per la prossima sfida contro l’Atletico Racale.

Insieme a Romio, il Molfetta ha ufficializzato l’arrivo di Gianluca De Marco, centrocampista mancino classe 2001. De Marco è un giocatore versatile, capace di adattarsi sia come mezz’ala che come playmaker davanti alla difesa. Cresciuto nei settori giovanili di Inter, Parma e Reggiana, ha iniziato la carriera dilettantistica con il Pomigliano in Eccellenza campana, proseguendo con esperienze a Cervinara e Maddalonese. Nella prima parte di questa stagione, ha indossato la maglia della Sessana, militante nel girone A dell’Eccellenza campana.

Con le prime dichiarazioni, De Marco ha espresso entusiasmo per la nuova sfida: «Sono arrivato a Molfetta per vari motivi, soprattutto perché il Direttore Devito mi ha fortemente voluto. Ho scelto questa squadra per l’importanza della piazza e per la competitività di alcuni compagni che già conosco. Faremo di tutto per risalire la classifica e dare il massimo per il club».

