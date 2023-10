Eccellenza/A: UC Bisceglie liquida il Foggia Incedit con un tris

Un’Unione concreta e cinica supera al “Di Liddo” un volenteroso Foggia Incedit. Sono i dauni a partire forte creando la prima azione pericolosa del match: è il 6° quando Albano recupera palla vicino all’out di destra e serve al limite Ambrosino, il cui destro secco si stampa sull’incrocio dei pali alla sinistra di Lullo finendo la sua corsa fuori.

L’Unione prende le misure dell’avversario e al 18° Andriano dal limite, dopo una rimessa lunga di Bufi dalla sinistra allontanata dalla difesa foggiana, calcia forte, ma trova un attento Capossele che allontana. Gli azzurri di Monopoli iniziano a macinare gioco e al 21° creano una buona occasione quando, sugli sviluppi di un angolo calciato da Zinetti allontanato di pugno da Capossele, è Saani a esibirsi in una spettacolare rovesciata, ben servito da Mbaye, con la palla che però finisce al lato.

Ancora Unione al 25° con una imbucata di Andriano che pesca Mbaye, il quale, a tu per tu con Capossele, viene atterrato, ma per l’arbitro è l’esterno dell’Unione a fare fallo. Al 27° è Amoroso a tentare la via del gol, anche se la sua girata in terzo tempo, su cross dalla destra di Saverio Lullo, finisce alta non di molto. Arrembante Unione: al 33° è Talin a mancare l’appuntamento con il gol: su angolo tagliato di Zinetti, l’argentino, libero sul secondo palo, manca il pallone per pochissimi centimetri.

Il gol è nell’aria e al 39° si concretizza: cross dalla destra di Bufi, in progressione offensiva, a centro area un Mbaye liberissimo la mette in rete di testa per un comodo 1-0, siglando così la sua prima rete in azzurro. L’Unione spinge sull’acceleratore e al 41°, su angolo di Zinetti, c’è un contatto Capossele-Talin in area piccola con la palla che finisce in rete, ma l’arbitro Bini ravvisa il fallo non convalidando la rete nonostante le veementi proteste azzurre.

Il Foggia Incedit tenta la reazione con un contropiede al 43°: dopo un contatto falloso a centrocampo tra Egidio e Diomandè, Doukoure sfrutta la sua velocità arrivando a calciare pericolosamente dall’area piccola, la palla sfila non distante dal palo alla destra di Lullo chiudendo di fatto la prima frazione.

Nella seconda frazione all’Unione, galvanizzata dal vantaggio e dalla prestazione imperiosa nella prima frazione, basta un minuto per mettere a registro la palla morbida che Zinetti serve ad Amoroso, il capocannoniere dello scorso campionato la spizza, ma senza impensierire troppo Capossele. Al 50° è Cascione ad andare vicino alla marcatura quando, a seguito di un’azione prolungata dell’Unione, tenta il colpo dal limite con palla di poco alta. Tre minuti dopo il match point è per Mbaye, che non riesce a raddoppiare con il suo tiro dal limite.

La reazione del Foggia Incedit mette in apprensione la squadra di casa al 54°: punizione dalla destra, Siclari colpisce di testa sul secondo palo chiamando Lullo agli straordinari per mettere sopra la traversa.

Gli azzurri però incanalano la partita nella direzione giusta al 58’: fa tutto Zinetti che parte palla al piede da centrocampo e dal limite scarica un destro potente su cui Capossele non può niente. E’ 2-0.

Al 62°, su angolo di Zinetti, a centro area Talin tenta la voleè che diventa un assist per il liberissimo Bufi che deposita in rete di testa siglando il 3-0. Al 64° ancora Zinetti, ma il suo tiro esce di poco alto. Per l’Unione la partita si fa in discesa, mentre per i foggiani un doppio colpo che mina la fiducia.

Parte la girandola di cambi sulle due sponde intervallata dai timidi tentativi dei ragazzi dello squalificato mister Lasalandra con Doukoure al 75° e al 79° con Siclari.

L’Unione però non ne ha abbastanza e all’87° azione personale sulla sinistra di Cascione che pennella un cross a centro area, dove Di Palma schiaccia di testa, ma la palla si stampa sulla traversa. Due giri di lancette e Di Palma ci riprova con un colpo di biliardo dal limite, ma la palla, toccata, finisce di poco al lato mettendo la parola fine al match.

Per gli azzurri, di scena giovedì 5 nel match andata del secondo turno di Coppa Italia Dilettanti in casa della Nuova Spinazzola, il prossimo impegno sarà in casa della momentanea capolista Polimnia, mentre i foggiani ospiteranno il San Severo.

UC BISCEGLIE-FOGGIA INCEDIT 3-0

RETI: 39° Mbaye (U), 58° Zinetti (U), 62° Bufi (U)

Unione Calcio: G. Lullo, S. Lullo, Cascione, Bufi (c), Andriano (85′ De Marco), Talin, Mbaye (76° Lanzone), Diomandè, Amoroso (78′ Di Palma), Zinetti (85′ Petrignani), Saani (73′ Binetti). Panchina: Di Bari, Basile, De Marco, A.G. Monopoli, Stella, Petrignani, Di Palma, Lanzone, Binetti. All. Monopoli.

Foggia Incedit: Capossele, Cortopasso, Rubino, Stele, Martignetti, Ambrosino (61′ S. Tigre (82′ Perrella)), Egidio (49′ Narciso), Joof, Doukoure, Albano (49′ M. Monopoli), Siclari (c). Panchina: De Troia, Candela, La Zazzera, M. Monopoli, Narciso, Perrella, S. Tigre, Grumo, A. Tigre. All. Lasalandra.

Recupero: 3′ – 3′

