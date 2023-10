Eccellenza/B: Munoz all’ultimo respiro, Manduria supera anche Novoli

Il Manduria vince anche a Leverano con un gol allo scadere di Dani Munoz al minuto 87, trova il suo primo gol in campionato in una gara tiratissima tra due squadre che non si sono mai risparmiate. I biancoverdi fanno quattro su quattro e volano a punteggio pieno (12 punti). Il gruppo di mister Salvadore è l’unico dei due gironi di Eccellenza a non aver subito gol.

Il Manduria si presenta con tante defezioni al seguito, out Maraglino ed Espinar, recuperato Quarta (solo per la panchina), anche D’Ettorre, reduce da un trauma al ginocchio, nella lista dei convocati ma non arruolabile. Salvadore opta per la difesa a tre, ma in avvio perde subito per infortunio il giovane Rapio, al suo posto entra Tondi.

Il Novoli si conferma squadra ostica e il primo tempo scivola via copiosamente sulla linea dell’agonismo, con poche occasioni da ambo le parti. Al 45’ si surriscaldano gli animi e ne viene fuori un parapiglia nei pressi della panchine che genera una doppia espulsione per Calò del Novoli e Castro del Manduria. Si va a riposo dieci contro dieci.

All’11 del secondo tempo, Salvadore ridisegna e la squadra e non rinuncia a giocare: fuori un centrale difensivo (Lopez) dentro Quarta tra le linee per dare imprevedibilità alla manovra. Ci prova prima Cavaliere con una conclusione fuori di poco e poi Cicerello al 27’, ma Bibba si oppone. Nel finale il Manduria si riversa nella metà campo del Novoli e trova la deviazione di testa da parte di Dani Munoz.

Il capocannoniere della passata stagione si era sbloccato in coppa ma non ancora in campionato. Un gol pesantissimo per l’attaccante spagnolo, per il Manduria e per l’economia della classifica. Salvadore riequilibra la squadra nei minuti finali, dentro Dorini per Cavaliere. E’ il secondo 1-0 di fila per i biancoverdi che consolidano il primato in classifica alla quarta giornata.

Le formazioni iniziali

Novoli: Bibba, D’Andria, Giannotti, Calò, Gomez, Jamoeh, Mete, De Blasi, Delgado, Romano, Garnica.

A disp: Marchionna, Quarta, Faggiano, Marchionna, Pezzuto, Lorenzo, Trofo, Leuzzi, Campilongo. All. Manco.

Ug Manduria: Coletta, Lopez, Bocchino, Cicerello, Aquaro, Linares, Rapio, Maroto, Castro, Cavaliere, Munoz.

A disp: Salvadore, Cutrone, Dorini, Signorelli, Tondi, Argese, Scardia, D’Ettorre, Quarta. All. Salvadore.

