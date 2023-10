Eccellenza/B: Ginosa raggiunto al 90’ dall’Atletico Racale

Quando tutto lasciava pensare a un successo per il Ginosa, al minuto 89 giungeva il pari beffardo dei padroni casa. Un risultato, comunque, che sembra giusto per quello che entrambe le compagini hanno offerto sul rettangolo verde. Prestazione opaca dei biancazzurri che poche volte sono riusciti ad affacciarsi dalle parti di Centonze. Gara sostanzialmente equilibrata e combattuta da entrambe le squadre, con poche azioni degne di nota.

Partenza decisa del Racale che al 15’ va vicino al vantaggio con Perticari che, sugli sviluppi di un angolo, conclude al volo da distanza ravvicinata con la sfera che coglie in pieno la traversa. Gli ospiti hanno difficoltà ad imbastire un gioco fluido e poche volte riescono ad impensierire la retroguardia leccese.

La prima frazione sembra scivolare via sullo 0-0, ma nel finale giunge l’episodio che accende il match. Al minuto 42 Centonze deve compiere gli straordinari per negare il gol a Lovecchio e sul corner seguente l’arbitro ravvisa un’irregolarità in area leccese assegnando il penalty: dal dischetto Genchi non sbaglia portando in vantaggio il Ginosa.

Nella ripresa il Racale entra deciso per cercare di riequilibrare il match, con i biancazzurri che si difendono con ordine senza riuscire ad impensierire la difesa di casa. Al 24’ Flordelmundo ci prova su calcio piazzato dal limite impegnando severamente Pizzaleo che si rifugia in angolo.

La pressione dei padroni di casa aumenta e al 44’ il Racale trova il guizzo vincente che vale il pari: sugli sviluppi di un angolo, My riesce ad incornare sottoporta infilando Pizzaleo sul palo opposto. Alla fine un pari che lascia l’amaro in bocca ma che va accolto con soddisfazione alla luce di quello visto in campo. Domenica si torna al “Miani” sfidando l’ostico Novoli, con l’obiettivo di tornare al successo per risalire una classifica deficitaria. (Di Domenico Ranaldo)

ATL. RACALE – GINOSA 1–1

RETI: 44’ rigore Genchi (G), 89’ My (R).

ATL. RACALE: Centonze, Manca (23’ st Dantroccoli), Fabiani, Milessi, Pizzo, My, Pennetta (34’ st Chirivì), Flordelmundo, Perticari, Almeyra, Gravina. Panchina: Ferraris, Toscano, Quarta, Parlati. Caputo, Castellaneta, Carrino. All. Calabuig

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Patronelli, Partipilo, Chiochia, Pinto, Lovecchio, Camporeale Genchi, Hyasaj, Fede. Panchina: Di Anna, Labarile, Verdano, Sergio, Dell’Orco, Gallitelli, Avantaggiato, Valenza, Pugliese. All. Passariello

ARBITRO: Pasquale Caldarulo di Baril Assistenti: Stefano Sibilio di Brindisi e Cosimo De Stenadi Molfetta.

Ammoniti: Fabiani, Pizzo e Flordelmundo (AR), Partipilo, Chiochia, Camporeale e Hysaj(G).

Espulso: al 32’ st Valenza (G) per comportamento non regolamentare.

