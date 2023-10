Eccellenza/B: Otranto, con Maglie arriva il primo punto della stagione

Arriva con il Maglie il primo punto stagionale dell’Otranto. Finisce 1-1: un pareggio che non è salvifico, ma che muove la classifica e può indicare un cambio di rotta dopo un inizio di stagione molto complicato.

Eppure anche il match con i giallorossi allenati da Gigi Bruno si mette subito in salita per la formazione idruntina. Già al 5’ il Maglie trova il vantaggio: palla dalla destra sul secondo palo e Amato deposita in porta.

Un colpo da ko per il team di Graziano Tartaglia che fatica a reagire. Bisogna attendere per un primo squillo. Spunto di Tourè sulla destra, assistenza al centro dell’area di rigore per Trovè che si coordina bene, ma, disturbato da un avversario, non riesce a dare angolo alla conclusione.

Corre il 20’ quando pare chiaro un fallo di mano in area di rigore magliese del difensore Salvucci, l’arbitro lascia correre. È il migliore momento dell’Otranto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra incornata a incrociare di Trovè che trova sulla sua strada un attento Mele.

Il Maglie si difende e cerca in qualche modo di ripartire su un rapido capovolgimento di fronte è Falzetta a cercare il destro dalla distanza, sfera alta oltre la traversa.

Al 40’, l’episodio che potrebbe rimettere in carreggiata la compagine biancazzurra. Tourè viene steso da un intervento di Stella, l’arbitro concede la massima punizione. Sul dischetto va Tourè che spiazza Mele, ma trova il palo alla destra del portiere.

Nella ripresa, Tartaglia inserisce subito Greco per Angelini e al 5’ Vigliotti per Medaglia. L’Otranto guadagna campo, colleziona calci d’angolo e si rende pericoloso dalle parti del portiere avversario.

Il Maglie pure a corto di energia tiene il campo bene, la spinta idruntina cresce. Signore va vicino al pari con un colpo di testa e poi con una girata di sinistro dalla media distanza, Cortese si fa subito vedere appena entrato in campo. Maglie in dieci dal 35’, espulso dopo il secondo giallo Falzetta.

Il gol del pari arriva sui titoli di coda del tempo regolamentare. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, un difensore giallorosso allontana di testa, sul vertice destro dell’area di rigore raccoglie palla e rimette al centro per il colpo di testa vincente di Gabriele Cisternino.

Finisce con l’Otranto ancora in avanti, il risultato non cambia più sino al triplice fischio finale. Domenica prossima, ancora match al “Nachira” per l’Otranto che attende la visita dell’Alberobello. Ma prima c’è da pensare all’andata del secondo turno di Coppa Italia con il match in cartellone giovedì pomeriggio in casa del Manduria.

MAGLIE-OTRANTO 1-1

RETI: 5’ Amato (M), 90’ Cisternino (O).

MAGLIE: Mele, Miccoli, Amato, Stella, Salvucci, Conte, Falzetta, Fideli (38’st Di Giulio), Albano (26’st Piscopo), Diez Ocerin, Sprovieri (49’st Chiri). Panchina: Rielli, Cretì, Peluso, De Dominicis, Greco E., Ruppel. All. Bruno.

OTRANTO: Caroppo, Angelini (1’st Greco F.), Plevi, Medaglia (5’st Vigliotti), Signore, Cisternino, Valentini, Mariano (K) (38’st Cortese), Trovè (17’st Gallo), Villani, Tourè. Panchina: Melito, Murrone, Liquori, Aprile, Nicolazzo. All. Tartaglia.

ARBITRO: Francesco Albione di Lecce. ASSISTENTI: Matteo Romano di Brindisi e Ivan Lanubile di Taranto.

ESPULSO: Falzetta (M) all’80’ per doppia ammonizione.

AMMONITI: Mariano (O), Trovè (O), Stella (M); Fideli (M), Plevi (O), Sprovieri (M), Mele (M).

NOTE: Angoli 7-1 per l’Otranto. Recuperi 2’pt; 5’st.

