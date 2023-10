Eccellenza/A: Molfetta Calcio sbanca San Severo e tiene la vetta

La Molfetta Calcio, continua la sua serie positiva in campionato, sbanca infatti il “Ricciardelli” di San Severo

e si conferma in testa alla classifica.

Gli uomini di Di Domenico affrontano la trasferta in terra foggiana con numerose e pesanti assenze e con un reparto arretrato inedito, privo di Stranieri e Di Fulvio e senza bomber Lopez. Dopo pochi minuti, piove sul bagnato nella retroguardia biancorossa, in quanto anche Ferretti esce per infortunio ed al suo posto, entra il neo acquisto Panelli.

La prima frazione vive un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con un acuto di Falciano al sedicesimo, ma il brasiliano di testa manda di poco fuori. Il primo tempo si chiude con il classico botta e risposta tra le due squadre: padroni di casa in vantaggio al 42’msu calcio di rigore realizzato da Cabrera, pronta risposta dei biancorossi con Vicedomini, che 5 minuti dopo, con un gran calcio di punizione, pareggia i conti tra le due squadre.

La seconda frazione si apre con una Molfetta Calcio più aggressiva, mette pressione all’avversario e va meritatamente in vantaggio sempre con l’eterno Vicedomini, che lascia partire un gran tiro dalla distanza sul quale nulla può De Carlo.

Una volta in vantaggio, gli sparlotti, sulle ali dell’entusiasmo, cercano di chiudere definitivamente la contesa e alla metà del secondo tempo calano il tris con un bel gol dell’ex Cerignola Scanzano: ben servito dalla destra si fa trovare pronto in area ospite e, abilmente, batte l’estremo difensore avversario.

Sul doppio vantaggio, Di Domenico opera alcuni cambi per far rifiatare qualcuno e nello stesso tempo dare spazio a qualche altro elemento della rosa biancorossa.

La partita non ha più nulla da dire fino al 96’, quando l’arbitro Dicorato di Barletta fischia la fine decretando così una vittoria meritata per la Molfetta Calcio, che vola a punteggio pieno con 12 punti in classifica. Domenica prossima, grande sfida interna per gli sparlotti che attendono il quotato San Marco in Lamis.

SAN SEVERO-MOLFETTA CALCIO 1-3

RETI: 42′ rigore Cabrera (S), 47′ st Vicedomini, 8’ st Vicedomini, 23’ st Scanzano.

SAN SEVERO: De Carlo, Casella, Fanelli (68’ Dascoli), Todescato, Daleno, D’Aloia (71’ Leonetti), Suarez, Barrasso [k], Ferrandez, Santana, Cabrera (77’ Ballan). Panchina: Naqe, Rufini, Massari, Prudente, Hernandez. All. Roberto Maffucci.

MOLFETTA CALCIO: Lacirignola, Gelsi, Taccogna, Lavopa, Falciano (82’ Marzulli), Vicedomini [k] (88’ Amoruso), Scanzano (77’ Dargenio), Pantovic, Rizzi (54’ Palumbo), Ferretti (7’ Panelli), Stellone. Panchina: Lovecchio, Colamesta, Stella, Cardamone. All. Fabio Di Domenico.

Arbitro: Dicorato Pietro di Barletta. Assistenti: Prigigallo Roberto Francesco e Spalierno Michele di Bari.

Ammoniti: Casella e Stellone.

Recuperi: 4′ pt – 6’ st.

