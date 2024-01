Eccellenza/A, Dell’Endice per la difesa dell’UC Bisceglie

L’Unione Calcio Bisceglie ha ingaggiato il classe 2004 Michele Dell’Endice. Il giovane difensore, formatosi nel settore giovanile del Bisceglie Calcio per poi approdare nella scorsa stagione nella Juniores del Barletta 1922, ha fatto parte della rosa del Corato nella prima parte della stagione. Dell’Endice, che può giocare da difensore centrale e da esterno basso destro, va a rimpolpare il pacchetto Under a disposizione di mister Angelo Monopoli in questa seconda parte della stagione.

