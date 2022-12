Condividi su...

Nella serata di sabato 24 dicembre è morto Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri del Governo Berlusconi. Malato da tempo, aveva 65 anni ed è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato.

”Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai familiari”. Lo scrive Silvio Berlusconi su Instagram postando una foto che lo ritrae con Frattini sui banchi del governo.