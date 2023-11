Due rinforzi per il Bitonto, arrivano Aprile e Chacon

Dopo il difensore Michele Aprile, arrivato dopo lo svincolo dal Bisceglie, il Bitonto ufficializza un nuovo rinforzo. Santiago Chacon é un nuovo calciatore neroverde. Lo ha ufficializzato poco fa la società con una nota: “L’infortunio al ginocchio è ormai acqua passata ed ora l’argentino ha finalmente avuto l’ok per tornare in campo. Nato a Buenos Aires, il 31enne centrocampista nelle ultime stagioni ha militato nel Gravina. Cresciuto nell’Huracan, ha giocato in patria con Ermionidas, Villa Teresa, San Martin, Santamarina prima di atterrare in Galles con il Bamgor City. In Italia, oltre i murgiani, ha vestito la maglia della Sambenedettese in Serie C. Chacon è disponibile per la partita con il Rotonda”.

