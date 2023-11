Lecce: Sticchi Damiani, ‘Il Var sta diventando diabolico’

“Il finale? Una favola rovinata dall’utilizzo del Var, che sta diventando diabolico”. La decisione di Abisso di cancellare la rete del sorpasso del Lecce, non va giù al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. “Se usiamo il Var per spaccare il capello, lo si deve fare non solo verso il Lecce. Si vede che Thiaw prende un mezzo pestone e si rialza, senza che nessuno protesti. D’ora in avanti cercheremo un pestone ogni volta che subiremo una rete, per dire che è come quello fischiato al Milan: tanto un fallo lo si trova sempre. L’esasperazione dell’utilizzo del Var sta rovinando questo sport e la favola del calcio”. E conclude con un messaggio che sa di provocazione: “Da oggi in avanti cercheremo sempre un pestone a ogni rete subita”.

