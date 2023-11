Lecce – Roberto D’Aversa dopo la partita pareggiata contro il Milan a causa del VAR ribadisce forte che per i suoi ragazzi per lui hanno vinto la partita: “Nel primo tempo abbiamo commesso degli errori e siamo andati sotto di due gol, i ragazzi non hanno smesso mai di crederci e hanno dimostrato una condizione mentale da grande squadra. Stasera per quanto mi riguarda i miei ragazzi hanno vinto la partita. Dispiace vedere annullare un gol all’ultima azione, tutti sono andati sotto la curva dei nostri tifosi che ci hanno spinto per tutta la partita, nonostante fossimo sotto di due gol. Sarebbe stato un risultato storico, dopo la delusione di Roma. In due partite ci siamo visti buttar via 5 punti, due per demerito nostro e tre per decisioni altrui. Spero che i due punti di oggi non influiscano sul risultato finale perché il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza”.

“Mi auguro che questi punti non pesino a fine campionato, visto che lottiamo per salvarci. Dorgu giocava in Primavera l’anno scorso, ma sta crescendo in maniera esponenziale. Ha un futuro da grande squadra, ma spero rimanga a Lecce a lungo. È un giocatore già pronto”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp