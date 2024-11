Droga in auto ad Andria, arrestati due 35enni

ANDRIA – Due trentacinquenni originari della Romania sono stati arrestati ad Andria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione della Questura della BAT, con la sezione della Polizia Stradale provinciale, si è diramata lungo l’arteria dell’A14 nel territorio federiciano, portando all’arresto dei due individui a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, ritenuta sospetta durante un controllo di rito da parte degli agenti.

Subito dopo aver accostato con l’auto, i due 35enni hanno manifestato immediatamente particolare nervosismo. L’agitazione ha insospettito gli agenti, che hanno approfondito i controlli fino a trovare dei precedenti specifici in materia di stupefacenti in capo ad uno dei due soggetti, segnalando il tutto all’unità cinofila della Guardia di Finanza giunta per perquisire il veicolo.

Tra i sedili posteriori e il bagagliaio, i militari hanno rinvenuto una botola elettronica sotto la tappezzeria. Aperto il vano in acciaio, all’interno sono stati trovati otto sacchetti di plastica contenenti marijuana e sedici panetti di hashish. Le sostanze e l’intero veicolo sono stati sequestrati, i due individui arrestati e trasferiti presso il carcere di Trani.

