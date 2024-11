Di Pari Passo, le pari opportunità nell’arte dei bambini di Barletta

BARLETTA – Alda Merini, Margherita Hack e Letizia Battaglia, ma anche Aung San Suu Kyi e Malala Yousafzai. Gli esempi per le nuove generazioni al centro del progetto Di Pari Passo, organizzato nel Festival delle Pari Opportunità a Barletta fino al 27 novembre. Gli studenti delle scuole cittadine raccontano tra disegni, cartoline ed elaborati artistici la storia dei modelli femminili per sconfiggere la violenza di genere.

Il progetto è ormai radicato sul territorio ed è stato anche incluso in una serie di iniziative a carattere nazionale. L’arte dei ragazzi campeggia sui manifesti che resteranno in giro per la città fino alla prossima settimana. Un messaggio dai più piccoli ai più grandi per promuovere le pari opportunità attraverso i grandi nomi della storia recente.

