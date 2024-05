Distacco di intonaco nel centro di Barletta, un’anziana in ospedale

BARLETTA – Distacco di intonaco in un appartamento al quinto piano nel centro di Barletta, con un’anziana residente rimasta coinvolta e trasportata presso l’ospedale Dimiccoli. L’episodio è accaduto giovedì in tarda mattinata, dopo le 12, per motivi ancora da accertare.

La palazzina, ubicata in via 3 novembre, era interessata da lavori in corso. Immediato l’intervento di due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dopo l’allerta della Polizia Municipale.

Circolazione stradale e pedonale rallentata in corrispondenza dell’intervento di soccorso, traffico ripristinato dopo le 13. L’anziana coinvolta non sarebbe in gravi condizioni.



