Canosa in età romana, il lavoro che riassume il patrimonio cittadino

CANOSA – La storia romana rivive nei siti storici di Canosa e nelle opere di quattro autori che ne ripercorrono i fasti nel territorio pugliese. Presentato nel Museo dei Vescovi, con il supporto della Fondazione Archeologica Canosina, il lavoro dedicato al patrimonio storico cittadino dal principato all’età tardoantica. Il tesoro di età romana non solo come volano turistico per Canosa e la BAT, ma anche come consapevolezza negli stessi cittadini.

