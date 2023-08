Disfida di Barletta, il programma completo dal 3 al 10 settembre

BARLETTA – Ormai alle porte la settimana della Disfida di Barletta. Dal 3 al 10 settembre si celebrerà il 520° anniversario della battaglia tra i 13 cavalieri italiani, sotto bandiera spagnola, e altrettanti sfidanti francesi. Il confronto del 13 febbraio 1503 viene rievocato nella sua tradizionale collocazione turistica della città nelle battute conclusive dell’estate.

Il programma parte domenica 3 settembre con i primi cenni storici: tra le 17 e le 18, in scena tra Parco dell’Umanità e il centro storico, la storia e la vestizione del cavaliere dell’epoca e la carrera della Sfida che attraverserà i luoghi simbolici del borgo antico. Lunedì, sempre nel Parco dell’Umanità, le iniziative per bambini attraverso la creatività narrante. Martedì 5 settembre, invece, iniziative incentrate sul benessere, seguendo il tema della Disfida, oltre all’accampamento rinascimentale del Gruppo Storico Brancaleone e al racconto del confronto cavalleresco nelle opere di Massimo D’Azeglio.

Laboratori per bambini, accampamenti rinascimentali e cenni storici fino a venerdì sera, giorno in cui va in scena l’offesa presso la Cantina della Sfida: il centro storico protagonista con l’annuncio degli araldi che inneggiano all’imminente duello con gli avversari francesi. Sabato alle 18, in piazza Marina, l’investitura e il giuramento, due momenti solenni che precedono il gran finale di domenica 10 settembre: dalle 17 parte il certame cavalleresco, seguito dal Te Deum dei cavalieri vincitori, nonché dal corteo trionfale per le vie cittadine e dallo spettacolo pirotecnico presso il Castello Svevo, che chiuderà la settimana di celebrazioni. La Disfida di Barletta torna a vivere i suoi fasti migliori.

