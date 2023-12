Disastro Barletta, il Martina dilaga: 2-5 al Puttilli

BARLETTA – Un Barletta mai in partita crolla in un Puttilli a porte chiuse. Il Martina si impone 5-2 e infligge ai biancorossi la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

Ginestra conferma lo schieramento di Casarano, Pizzulli si affida al 4-4-2 con Palermo e Bonanno in attacco. Pronti, via e vantaggio del Martina. Destro di Pinto sporcato dalla difesa, Palermo si avventa sul pallone e con un colpo di testa batte Provitolo da due passi. L’attaccante ospite si ripete al 4′, cross di Pinto e ancora Palermo di testa a trovare il raddoppio. Shock per il Barletta, che trova il primo spunto al 10′ con un mancino murato dalla difesa. Dal corner successivo colpo di testa di Rizzo che tocca l’incrocio dei pali. Al quarto d’ora il fallo di mano di Langone su un calcio di punizione di Marconato, per l’arbitro è rigore: dagli 11 metri c’è Diaz, che spiazza Figliola e accorcia le distanze per i biancorossi. Chance colossale per i padroni di casa ancora con Diaz al 23′, l’argentino di prima su cross di Sepe ma è strepitoso Figliola. Tre minuti dopo gol annullato al centravanti biancorosso, che viene ammonito per proteste. Al 34′ infortunio per De Marino, al suo posto Lacassia. Un minuto più tardi il Martina sfiora il tris, tiro di Pinto deviato in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, Tuccitto lascia partire un tiro da fuori che batte Provitolo per il 3-1. Il poker arriva al 43′, Silvestri è disastroso in disimpegno e Pinto ne approfitta per il quarto gol degli ospiti.

Tre cambi per il Barletta all’intervallo, dentro Marilungo, Inguscio e Fornaro per Sepe, Cafagna e Padovano. Al primo affondo, ancora gol del Martina: contropiede che libera Bonanno al limite, destro incrociato e 1-5 al 5′ della ripresa. Al 12′ Provitolo con i piedi è decisivo nell’evitare la tripletta di Palermo e il sesto gol del Martina. Ritmi rallentati dai cambi, Barletta ormai fuori dai giochi e la squadra di Pizzulli amministra il largo vantaggio. Ci prova timidamente Marilungo al 28′ su punizione, blocca Figliola. Martina ancora pericoloso alla mezz’ora con Tuccitto in contropiede, Provitolo ci mette una pezza sul primo palo. Al 39′ accorcia il Barletta, angolo dalla destra e stacco di Diaz per la sua doppietta personale. Al 43′ ci prova il neo-entrato Vaticinio, destro impreciso dalla distanza. L’ultima azione è al 49′, Perrini di testa sfiora il sesto gol.

Non accade più nulla, il Martina vince 2-5 al Puttilli e costringe il Barletta alla terza sconfitta nelle ultime quattro. Biancorossi attesi ora dal Fasano, squadra di Pizzulli che ospiterà il Matera.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Provitolo; Rizzo, Silvestri, De Marino (34′ Lacassia), Sepe (46′ Inguscio); Cafagna (46′ Marilungo), Marconato, Padovano (46′ Fornaro); Ngom, Diaz, Caputo (71′ De Marco). A disposizione: Sapri, Lippo, Mancarella, Belladonna. All. Ginestra.

MARTINA (4-4-2): Figliola; Nikolli (61′ Filippi Filippi), Silletti, Rizzo (79′ Perrini), Mancini; Pinto, Langone, Virgilio, Tuccitto (84′ Vaticinio); Bonanno (74′ Sicurella), Palermo. A disposizione: Pirro, Albanese, Ievolella, Battimelli, Vaticinio, Dieng. All. Pizzulli.

Marcatori: 1′, 4′ Palermo (M), 15′ rig., 84′ Diaz (B), 36′ Tuccitto (M), 44′ Pinto (M), 50′ Bonanno (M).

Ammoniti: Langone (M), Diaz (B), Inguscio (B), Lacassia (B), Perrini (M).

Angoli: 10-5.

Recupero: 4′ pt, 4′ st.

