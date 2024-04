Direzione Pd Puglia, Emiliano prepara un rimpasto in Giunta

È durata oltre 4 ore di discussione la direzione del Pd pugliese dopo le tre inchieste e gli arresti che hanno scatenato una bufera politica, provocando le dimissioni di un assessore del Pd e l’uscita dalla Giunta Emiliano del M5s. La direzione, aperta da una relazione del segretario Domenico De Santis, si è conclusa con il mandato dato allo stesso De Santis di partecipare domani, martedì 16 aprile, al vertice di maggioranza in Regione e chiedere al presidente Michele Emiliano un “cambio di passo” e un cambiamento sostanziale nel governo regionale, così come d’altronde ha chiesto anche la segretaria nazionale Elly Schlein. Emiliano si prepara a un rimpasto in Giunta, si parla di quattro assessorati che potrebbero cambiare guida.

