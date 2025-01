🔴 Diretta, Lecce-Genoa 0-0: secondo tempo

75’ LECCE: sull’angolo di Pierotti, Baschirotto salta più di tutti in area, ma il colpo di testa è debole: Leali blocca.

73’ SOSTITUZIONE LECCE: Giampaolo ordina un doppio cambio. Helgason e Pierotti per Rafia e Gallo.

70’ SOSTITUZIONE GENOA: Zanoli prende il posto dell’infortunato Vitinha, uno dei migliori.

69’ LECCE: cross dalla sinistra di Gallo, Krstovic stacca di testa nel cuore dell’area, ma non inquadra la porta.

66’ GENOA: girata dí Pinamonti al limite dell’area, Falcone si distende e blocca.

64’ SOSTITUZIONE GENOA: fuori Milan Badelj dentro Kasa.

‼️ 56’ LECCE: perfetta palla in profondità di Guilbert per Dorgu, che si gira in area costringendo Leali a distendersi e deviare in angolo.

46’ SOSTITUZIONE GENOA: Viera manda subito in campo Ekhator lasciando negli spogliatoi Miretti. Non cambia l’impostazione tattica.

46’ Si riparte.

âž• SECONDO TEMPO âž•

45’ Al Via del Mare si chiude la prima frazione: gara equilibrata, anche se il Lecce ha premuto maggiormente. Un’occasione ghiotta per parte: palo di Krstovic, doppia traversa di Thorsby e Pinamonti.

‼️ 43’ GENOA: doppia traversa per i liguri nel giro di pochi secondi. Vitinha va via a Gallo sulla sinistra, mette in mezzo per Thorsby che in scivolata centra la traversa. Sulla ribattuta, destro al volo di Pinamonti che si stampa ancora sulla traversa.

30’ LECCE: Coulibaly all’indietro per Rafia, anticipato da Vazquez al momento di calciare verso la porta di Leali. Check per un possibile rigore, non c’è fallo.

‼️ 22’ LECCE: giallorossi vicinissimi al vantaggio. Dal limite, Krstovic la piazza, ma centra in pieno il palo alla sinistra di Leali. Secondo legno stagionale per il montenegrino, sesto per il Lecce.

16’ GENOA: Pinamonti, sulla sinistra, elude la marcatura di Baschirotto e mette in mezzo un pallone velenoso per Thorsby, provvidenzialmente anticipato da Jean. Marinelli, però, ferma tutto e fischia un fallo del genoano.

13’ LECCE: il primo squillo è dei padroni di casa. Dorgu, lanciato in profondità da Rafia, entra in area e calcia da posizione defilata, Leali respinge in angolo con qualche difficoltà .

1’ Si parte. Primo pallone del match toccato dal Genoa.

âž•PRIMO TEMPO âž•

LECCE-GENOA 0-0

LECCE 433: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (73’ Pierotti); Coulibaly, Pierret, Rafia (73’ Helgason); Dorgu, Krstovic, Morente. Panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Rebic, Oudin, Ramadani, Bonifazi, Brunete, McJannet, Marchwinski, Karlsson, Hasa, Kaba. All. Giampaolo

GENOA 433: Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj (64’ Kasa), Frendrup; Miretti (46’ Ekhator), Pinamonti, Vitinha (70’ Zanoli). Panchina: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Sabelli, Marcandalli, Ankeye, Balotelli, Melegoni, Masini. All. Vieira.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Alessio Berti di Prato, Domenico Fontemurato. Quarto ufficiale: Francesco Cosso. VAR: Maurizio Mariani. AVAR: Rodolfo Di Vuolo.

NOTE: prima del via, minuto di raccoglimento per ricordare Aldo Agroppi, scomparso venerdì 3 gennaio all’età di 80 anni. Recuperi: 0’/. Angoli 7-3

