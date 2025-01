Martina, Pizzulli: “Gara difficilissima, sono soddisfatto”

Continua la cavalcata del Martina. Gli itriani, infatti, battono di misura il Gravina. Questa la soddisfazione del tecnico dei biancazzurri Massimo Pizzulli al termine della sfida ai microfoni di Antenna Sud: “La partita è stata difficilissima. Il Gravina ci ha sempre messi in difficoltà ma volevamo partire bene. I ragazzi sono stati eccezionali, potevamo segnare nella prima mezzora dopodiché poteva passare in vantaggio il Gravina. Abbiamo sbloccato il match e abbiamo tenuto anche grazie alle parate di Figliola. Antonio ha avuto qualche incertezza nelle prime tre partite, dovute anche a problemi fisici, ma sono un suo estimatore. Se siamo qui è anche grazie a lui, è un ragazzo eccezionale e un portiere che ha poco a che fare con questa categoria. Sono soddisfatto anche per i nostri tifosi, ora dobbiamo restare uniti perché vogliamo giocarcela. Vincere 1-0 col Gravina non è facile contro una squadra che ha dimostrato grande personalità. Ora andiamo avanti su questa strada. Fare 13 vittorie consecutive non è facile, abbiamo giovani interessanti a cui ho cercato di toccare delle corde. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi che si sono messi a disposizione e stanno cercando di ottenere il massimo da sé stessi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author