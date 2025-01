🔴 Diretta, Fidelis Andria-Matera: le formazioni ufficiali del match

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Qui Fidelis Andria – Un solo cambio nel 4-3-2-1 di Scaringella: c’è Ercoli sull’out destro di difesa e non De Luca. Per il resto, l’undici è confermato con Fantacci e Kragl a supporto di Da Silva unica punta.

Qui Matera – Mini-rivoluzione in casa biancoazzurra. Nel 4-2-3-1 di Torrisi ci sono Paramatti che parte titolare in difesa con Casiello che torna a sinistra. A proposito di ritorni, ecco anche quello di Napolitano dall’inizio dopo diverso tempo. L’altra novità è Cavallo che rimpiazza Kernezo inizialmente in panchina. In avanti, confermato Di Piazza dal primo minuto.

 Â

Così in campo

Fidelis Andria (4-3-2-1): Esposito, Ercoli, Bonnin, Derosa, Imputato, Risolo, Cancelli. Verna, Fantacci, Kragl, Da Silva. A disposizione: Summa, Maddaloni, Sylla, Rotondi, De Luca, Likaxhiu, Ceccanti, Jallow, Tedesco. Allenatore: Scaringella.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti, Casiello, Zampa, Sicurella, Napolitano, Coquin, Cavallo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Burzio, Kernezo, Tomaselli, Appeso, Carpineti, Basualo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

 Â

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Degli Ulivi e benvenuti alla diretta testuale di Fidelis Andria-Matera, match che potrete seguire dalle ore 15:00, e valido per la 20esima giornata del Girone H di Serie D.

