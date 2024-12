🔴 Diretta, Cerignola-Juventus NG 2-1: primo tempo

43’ JUVENTUS: brivido per il Cerignola. Sull’angolo di Palumbo, Greco esce a vuoto favorendo il colpo di testa di Scaglia, che però non trova lo specchio.

42’ CERIGNOLA: Paolucci si costruisce una buona occasione, ma il suo destro dal limite non inquadra la porta di Daffara.

40’ JUVENTUS: prova a scuotersi la squadra di Brambilla con un potente mancino dal limite di Palumbo, deviato in angolo.

38’ CERIGNOLA: destro di Tascone dalla distanza, non inquadra la porta per questioni di centimetri.

37’ CERIGNOLA vicino al tris: Paolucci in profondità per Jallow, anticipato provvidenzialmente in area di rigore da Comenencia al momento del tiro.

35’ GOL DEL CERIGNOLA: TASCONE! La ribaltano gli ofantini con un potente colpo di testa del centrocampista, che sovrasta Citi finalizzando un assist dalla sinistra di Tentardini. Secondo gol in campionato per Tascone, che non segnava dal 15 settembre scorso.

30’ GOL DEL CERIGNOLA: VISENTIN! Su azione d’angolo, girata vincente al centro dell’area del difensore di casa, che risolve una piccola mischia. Gol numero 2 in campionato per Visentin.

22’ Sul cross dalla destra di Comenencia, Guerra stacca sul primo palo anticipando Martinelli, ma è impreciso. Nell’occasione, lo stesso Martinelli rimedia un taglio profondo sul sopracciglio destro ed è costretto ad abbandonare momentaneamente il campo per le cure mediche.

19’ CERIGNOLA due volte vicino al gol nel giro di qualche secondo: sul colpo di testa di Capomaggio, Jallow viene fermato da Gil in angolo a un passo dalla linea di porta. Sulla battuta del corner, ancora Jallow devia con il petto la conclusione di un compagno, ma non trova lo specchio.

15’ CERIGNOLA: sulla girata di Jallow al limite dell’area, i padroni di casa reclamano un rigore per un presunto tocco di mani di Scaglia, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

11’ GOL DELLA JUVENTUS NG: PALUMBO! Il numero 21 bianconero infila Greco con un mancino direttamente su calcio di punizione da posizione centrale. Come nel match d’andata, è Palumbo ad aprire le marcature di questa sfida.

1’ Partiti.

âž• PRIMO TEMPOâž•

CERIGNOLA-JUVENTUS NG 2-1

RETI: 11’ Palumbo (J), 30’ Visentin (C), 35’ Tascone (C)

CERIGNOLA 352: Greco; Visentin, Capomaggio, Martinelli; Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci, Tentardini; Jallow, Salvemini. All. Raffaele.

JUVENTUS NG 442: Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia, Gil; Comenencia, Faticanti, Palumbo, Macca; Afena-Gyan, Guerra. All. Brambilla.

ARBITRO: Giuseppe Manzo di Torre Annunziata. Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Antonio Aletta di Avellino. Quarto ufficiale: Marco Giordano di Matera.

NOTE: angoli 6-2

