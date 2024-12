Cerignola-Juventus NG 3-3: spettacolo e rimpianti al Monterisi

Le sfide tra Cerignola e Juventus NG continuano a regalare emozioni. Dopo i sette gol dell’andata, il ritorno non è stato da meno con un pirotecnico 3-3 al Monterisi. Una gara ricca di colpi di scena, rimpianti e giocate spettacolariM la squadra di Raffaele si è fatta rimontare dopo essere riuscita a ribaltare il risultato.

La Juventus parte forte con il gol di Palumbo su punizione all’11’, ma il Cerignola ribalta tutto in cinque minuti grazie a Visentin e Tascone, chiudendo il primo tempo avanti 2-1. Nella ripresa, Salvemini firma il tris per i padroni di casa, ma la Juventus non molla e accorcia con Afena-Gyan al 69’. Poi, nel finale incandescente, Semedo trova il pari all’87’, gelando il Monterisi.

Decisivi i miracoli di Daffara e le imprecisioni del Cerignola, che ha sprecato diverse occasioni per chiudere il match. Una partita che conferma la spettacolarità di questa rivalità, l’amaro in bocca e il rammarico in casa Cerignola per un successo mancato.

LA CRONACA

90’+ 6’ FINITA.

90’+3’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: Poli per Afena-Gyan.

90’+3’ Ammoniti 🟨 Afena-Gyan (J) e Parigini (C) per reciproche scorrettezze.

90’+2’ Parapiglia in campo durante la sostituzione di Afena-Gyan, che lascia il campo vistosamente trattenuto.

90’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Gil per gioco falloso.

88’ CERIGNOLA: diagonale di Zak Ruggiero, a lato.

87’ GOL DELLA JUVENTUS: SEMEDO! Incredibile, nel momento di maggior pressione del Cerignola, la Juventus trova il pareggio. Sul tiro sbagliato di Puczka dalla sinistra, si inserisce Semedo che al centro dell’area batte Greco di prima intenzione.

86’ CERIGNOLA: conclusione di Salvemini sull’esterno della rete.

84’ CERIGNOLA ci prova ancora: pallonetto di Parigini, Daffara miracoloso in angolo. Sul corner, ci prova Salvemini, ma l’estremo difensore bianconero dice ancora di noi. Sul prosieguo dell’azione, Tascone pesca in area Capomaggio che tutto solo non centra lo specchio.

82’ CERIGNOLA vicino al poker con un destro in corsa di Zak Ruggiero su azione d’angolo, ma Daffara è attendo e allontana con i piedi.

79’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: due cambi anche per Raffaele, Romano e Parigini rilevano Russo e Bianchini.

74’ SOSTITUZIONE JUVENTUS NG: Puczka e Papadopoulos per Mulazzi e Macca.

72’ Ammonito 🟨 Scaglia per gioco falloso.

69’ GOL DELLA JUVENTUS NG: AFENA-GYAN! Comenencia riesce a servire in verticale Arena-Gyan, che prima si lascia ipnotizzare da Greco, ma sulla ribattuta ribadisce a porta vuota.

68’ CERIGNOLA: gran parata di Daffara sul mancino di Salvemini.

61’ GOL DEL CERIGNOLA: SALVEMINI! Gli uomini di Raffaele calano il tris: il numero 9 gialloblu deposita in rete una palla vagante a centro area, a conclusione di una splendida azione Bianchini-Zak Ruggiero. Sulla respinta corta di Gil, Salvemini non perdona mettendo anche la sua firma sul match.

60’ SOSTITUZIONE JUVENTUS NG: doppio cambio per Brambilla, che manda in campo Owusu e Semedo per Faticanti e Citi.

58’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: finisce la partita di Jallow, comincia quella di Zak Ruggiero.

57’ JUVENTUS: girata di Afena-Gyan dal limite, Greco non rischia e devia in angolo in tuffo.

54’ JUVENTUS: tiro-cross di Comenencia dalla destra, Greco anticipa Guerra pronto e in agguato.

50’ Punizione di Tentardini dai 35 metri, troppo debole e centrale per impensierire Daffara.

49’ Ammonito 🟨 Citi per gioco falloso.

47’ CERIGNOLA subito pericoloso con Jallow: il suo destro viene deviato sull’esterno della rete. Sull’angolo, colpo di testa dello stesso Jallow che non centra la porta.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’ Si chiude la prima frazione con il Cerignola avanti di due reti: dopo l’iniziale vantaggio bianconero di Palumbo (11’), Visentin e Tascone la ribaltano in 5 minuti, dal 30 al 35’.

43’ JUVENTUS: brivido per il Cerignola. Sull’angolo di Palumbo, Greco esce a vuoto favorendo il colpo di testa di Scaglia, che però non trova lo specchio.

42’ CERIGNOLA: Paolucci si costruisce una buona occasione, ma il suo destro dal limite non inquadra la porta di Daffara.

40’ JUVENTUS: prova a scuotersi la squadra di Brambilla con un potente mancino dal limite di Palumbo, deviato in angolo.

38’ CERIGNOLA: destro di Tascone dalla distanza, non inquadra la porta per questioni di centimetri.

37’ CERIGNOLA vicino al tris: Paolucci in profondità per Jallow, anticipato provvidenzialmente in area di rigore da Comenencia al momento del tiro.

35’ GOL DEL CERIGNOLA: TASCONE! La ribaltano gli ofantini con un potente colpo di testa del centrocampista, che sovrasta Citi finalizzando un assist dalla sinistra di Tentardini. Secondo gol in campionato per Tascone, che non segnava dal 15 settembre scorso.

30’ GOL DEL CERIGNOLA: VISENTIN! Su azione d’angolo, girata vincente al centro dell’area del difensore di casa, che risolve una piccola mischia. Gol numero 2 in campionato per Visentin.

22’ Sul cross dalla destra di Comenencia, Guerra stacca sul primo palo anticipando Martinelli, ma è impreciso. Nell’occasione, lo stesso Martinelli rimedia un taglio profondo sul sopracciglio destro ed è costretto ad abbandonare momentaneamente il campo per le cure mediche.

19’ CERIGNOLA due volte vicino al gol nel giro di qualche secondo: sul colpo di testa di Capomaggio, Jallow viene fermato da Gil in angolo a un passo dalla linea di porta. Sulla battuta del corner, ancora Jallow devia con il petto la conclusione di un compagno, ma non trova lo specchio.

15’ CERIGNOLA: sulla girata di Jallow al limite dell’area, i padroni di casa reclamano un rigore per un presunto tocco di mani di Scaglia, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

11’ GOL DELLA JUVENTUS NG: PALUMBO! Il numero 21 bianconero infila Greco con un mancino direttamente su calcio di punizione da posizione centrale. Come nel match d’andata, è Palumbo ad aprire le marcature di questa sfida.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO➕

CERIGNOLA-JUVENTUS NG 3-3

RETI: 11’ Palumbo (J), 30’ Visentin (C), 35’ Tascone (C), 61’ Salvemini (C), 69’ Afena-Gyan (J), 87’ Semedo (J)

CERIGNOLA 352: Greco; Visentin, Capomaggio, Martinelli; Russo (79’ Romano), Tascone, Bianchini (79’ Parigini), Paolucci, Tentardini; Jallow (58’ Zak Ruggiero), Salvemini. All. Raffaele.

JUVENTUS NG 442: Daffara; Mulazzi (74’ Puczka), Citi (60’ Semedo), Scaglia, Gil; Comenencia, Faticanti (60’ Owusu), Palumbo, Macca (74’ Papadopoulos); Afena-Gyan (90’+3’ Poli), Guerra. All. Brambilla.

ARBITRO: Giuseppe Manzo di Torre Annunziata. Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Antonio Aletta di Avellino. Quarto ufficiale: Marco Giordano di Matera.

AMMONITI: Citi, Scaglia, Gil, Afena-Gyan (J); Parigini (C).

NOTE: recuperi 1’/4’. Angoli 10-3

