Difende donna da una rapina, 26enne ucciso a coltellate

Un tragico episodio ha scosso il centro di Mestre la scorsa notte: Giacomo Gobbato, 26 anni, è morto accoltellato mentre tentava di difendere una donna da un tentativo di rapina. Un suo amico è rimasto ferito nel corso della rissa con l’aggressore, che è stato successivamente fermato dalle autorità.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Gobbato e l’amico sono intervenuti per fermare un uomo che stava aggredendo la donna in una strada del centro cittadino. L’aggressore, sorpreso dall’intervento, ha estratto un coltello e colpito entrambi.

Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, Gobbato era già in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Il suo amico, colpito alle gambe, ha riportato ferite non gravi e non è in pericolo di vita.

Entrambi i giovani erano frequentatori del centro sociale ‘Rivolta’ di Marghera, una realtà molto attiva nel territorio. La comunità è sotto shock per quanto accaduto, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio della tragica vicenda.

