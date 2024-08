Dietrofront Barletta, ecco la campagna abbonamenti

BARLETTA – Poco meno di due settimane al calcio d’inizio della nuova stagione e il Barletta lancia la campagna abbonamenti per la stagione 24/25 in Eccellenza. Contrariamente a quanto preannunciato nelle conferenze stampa delle settimane precedenti, la dirigenza biancorossa ha optato per il progetto di fidelizzazione per 17 partite di campionato, escludendo il primo match casalingo a porte chiuse per una squalifica maturata dopo Barletta-Fasano dello scorso aprile e una giornata pro-Barletta, per la quale non saranno validi gli abbonamenti.

Il tariffario si discosta di poco rispetto alla stagione 23/24, quella della retrocessione dalla Serie D in Eccellenza: 150 euro per l’abbonamento in tribuna, con un ridotto al prezzo di 120 euro per donne, under 16 e over 65, 100 euro per i settori di curva e distinti con 70 euro di ridotto.

«In tantissimi hanno chiesto la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento – ha spiegato in un comunicato il presidente biancorosso Romano – abbiamo scelto di tornare sui nostri passi e ascoltare la voce dei barlettani».

Tifosi divisi sui social nel commentare il tariffario scelto dal club di via Vittorio Veneto, che per il momento non ha comunicato eventuali agevolazioni per i circa 3000 abbonati della scorsa stagione. A partire dal 16 agosto sarà possibile sottoscrivere la tessera per il prossimo campionato di Eccellenza, caccia ad un primo dato che potrà servire per tastare il polso della piazza barlettana.

