Devozione e fiori, al via a Terlizzi i festeggiamenti per la Madonna del Rosario

Devozione mariana ed eccellenze locali. La città di Terlizzi ha inaugurato quella che potrebbe essere una nuova tradizione da ripetere ogni anno in onore della Madonna del Rosario, omaggiata con una grande infiorata sulla facciata della torre dell’orologio in Piazza Cavour. Esaltata così la fede della città e le sua vocazione floro-vivaistica.

Al via un weekend di devozione e festeggiamenti per la città di Terlizzi, adornata non solo dai colori e dai profumi dei fiori locali ma anche dalle luminarie che hanno esaltato le vie del centro. Attesa per il lancio di bombe piriche devotive, spettacoli per grandi e piccini, l’apertura della fiera e la solenne processione.

