Detenzione illegale di esplosivi, un arresto a Lecce

Durante il turno serale, gli agenti di Polizia hanno notato, in una zona periferica di Lecce, due automobili e quattro persone in un piazzale. Dopo aver effettuato un controllo, hanno identificato un 28enne di Lecce, con vari precedenti, e un ragazzo di 22 anni di Nereto, senza precedenti penali.

Gli altri due individui, provenienti dalla zona di Catanzaro, erano un 44enne con precedenti e un 24enne originario del Marocco senza precedenti, i quali hanno giustificato la loro presenza mostrando la fattura della cessione di una delle auto, un’Audi, al 28enne di Lecce a titolo di noleggio. Durante la perquisizione delle auto è stato trovato un contenitore nell’altra auto, una Renault, con 3850 euro, di cui non sono riusciti a spiegare la provenienza.

Considerando precedenti indagini nella zona, è emerso un deposito nelle vicinanze dell’area dove si trovavano i quattro ragazzi, sospettato di contenere materiale pirotecnico. Il deposito risultava essere usato illegalmente proprio dal ventottenne di Lecce, che ha permesso agli agenti di ispezionare il locale consegnando le chiavi.

All’interno sono stati trovati 5 cartoni con 1455 manufatti esplosivi artigianali. Gli artificieri, chiamati sul posto, hanno stimato la presenza di circa 44 kg di miscela pirotecnica nel seminterrato. Tutto il materiale esplosivo era conservato accanto a un muro dove c’era un gruppo elettrogeno, violando norme di sicurezza e mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 28enne è stato arrestato e portato nel carcere di Lecce.

Per i due uomini residenti nella provincia di Catanzaro, il Questore ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla città di Lecce: un anno per il ragazzo di origine marocchina senza precedenti, due anni per il 44enne con vari precedenti.

