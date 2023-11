Lecce, Detenuto portato in ospedale riesce a fuggire, ricercato

Un 30enne detenuto nel carcere di Lecce per omicidio è fuggito dall’ospedale Vito Fazzi dove era stato portato per una visita. Gli agenti penitenziari hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio ma il 30enne ha proseguito la sua fuga e ha fatto perdere le sue tracce. E’ attualmente ricercato. A quanto si apprende, il detenuto, un 30enne cubano, si era sentito poco bene e per queto è stato portato al pronto soccorso del Fazzi. Qui ha eluso i controlli della polizia penitenziaria e si è allontanato riuscendo a uscire dall’ospedale. All’esterno gli agenti lo hanno inseguito e hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria. Al momento il 30enne non è stato ancora rintracciato. Nessuno è rimasto ferito.

