Deteneva 60 dosi di cocaina, arrestato 35enne pusher di Andria

ANDRIA – Proseguono senza sosta i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore della BAT Roberto Pellicone.

Una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando in orario serale nei dintorni di piazza Marconi, ha intimato l’alt ad un’utilitaria. Durante il controllo nell’auto in cui erano presenti due occupanti, due 35enni andriesi, il conducente ha iniziato a mostrarsi particolarmente agitato e insofferente. Sottoposto a perquisizione personale, è stato colto con 5 dosi di cocaina. La droga era già confezionata e pronta alla cessione. Rinvenute anche diverse banconote di piccolo taglio, ritenute proventi dell’attività di spaccio.

Perquisita anche l’abitazione del 35enne, all’interno della quale sono state rinvenute, in un mobile della sua camera da letto, altre 55 dosi di cocaina, oltre ad altro denaro contante e fogli di quaderno in cui erano annotati vari nominativi e numeri di telefono.

A fronte della destinazione della droga ai fini di spaccio e dell’ingente quantitativo (oltre 37 grammi di cocaina), il soggetto è stato tratto in arresto e sottoposto a temporanea detenzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida, che ha poi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

