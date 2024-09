Decarbonizzazione, in corso vertice in Prefettura a Brindisi

È il tavolo più importante su un argomento che sposta gli equilibri della vita e dell’economia del territorio brindisino. In Prefettura il confronto tra tutti gli attori coinvolti nel processo di decarbonizzazione. A rappresentare il Giverno il capo dipartimento del Ministero per le imprese Amedeo Teti. Un incontro voluto dal deputato brindisino Mauro D’Attis, alla presenza delle organizzazioni sindacali, della Regione, di Comune e Peovincia di Brindisi e delle imprese interessate a investire nell’area della centrale Federico II. 13 le proposte giunte, si tratta in prevalenza di aziende che operano nel settore delle energie sostenibili e dell’automotive. All’esterno della prefettura un centinaio di lavoratori, soprattutto di imprese dell’indotto preoccupati per il proprio futuro.

